'Buzlar Çözülmeden' rekor kırıyor

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde geçen eylül ayında prömiyeri yapılan 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyuna izleyici ilgisi yoğun oldu. Bugüne kadar 15 kez sahnelenen eseri 6 bin kişi izledi. İki perdelik eser yoğun istek üzerine turneye çıktı. 27 Kasım Çarşamba saat 20.00'de tekrar Antalyalı tiyatro severlerle buluşacak olan eser, için 28-29-30 Kasım günleri saat 20.00'da sahnelenecek.Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, ADT Müdürü Alpay Aksum'un yönettiği 'Buzlar Çözülmeden'de Serkan Yakan (Kaymakam), Alpay Aksum (Deli Çavuş), Durmuş Benli (Katip), Ömer Alper İzci (Şeref Kaharar), Niyazi Mert Kurt (Mahmut Ağa), Okan Kağnıcı (Hacı Murat Ağa), Tümay Revşan Genç (Hatice), Özlem Şendinç (Afet), Gökhan Hızarcıoğlu (Yılanoğlu), Mert Can Sevimli (Kaymakam Vekili), İsmail Sabri Memiş (Jandarma Komutanı), Şükrü Gürel (1. Karaborsacı), Remzi Kürşad Süren (2. Karaborsacı), Sidar Baran (3. Karaborsacı), Emel Elevli (1. Köylü), S. Ezgi Zından Memiş (2.Köylü) rollerinde sahneye çıkıyor.

OYUNUN HİKÂYESİ

Sahne amirliğini Yavuz Karakuş'un üstlendiği, dekorunu Özcan Önkür-Fikret Baran'ın, ışık efektlerini Murat Çetinkaya'nın hazırladığı oyunda kara kışın yaşandığı, yollarının kar nedeniyle kapalı olduğu bir kasabaya yeni kaymakam bekleniyor. Binadan içeri giren kişi, kâtip tarafından kaymakam sanılıyor, makam odasına alınıyor.Koltuğa oturan kişi, kâtipten ilçe hakkında bilgi alıyor, yolların kardan kapanmasını fırsat bilen bazı esnafın, halka karaborsa satış yaptığını öğreniyor. Çarşıyı gezen ve kaymakam sanılan kişi, jandarmaya talimat veriyor, karaborsacıları yakalattırıyor, gıda maddelerini, odun-kömürü halka bedava dağıttırıyor.İlçenin ileri gelenlerinden tehditler almasına rağmen mücadeleye devam ediyor, buzlar çözülmeden ilçede yaşanan sorunları çözeceğini söylüyor. Kaymakam akıllı mı, deli mi bilinmiyor.Buzlar çözülünce gerçek kaymakam kasabaya ulaşıyor, kaymakam sanılan kişi ve arkadaşlarının akıl hastanesinden kaçıp kasabaya geldikleri ortaya çıkıyor.