'Buzlar Çözülmeden'e alkış yağmuru
Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), 'Buzlar Çözülmeden' adlı eserin prömiyerini yaptı.
HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılan 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyuna izleyici ilgisi yoğun oldu. Vali yardımcıları Atıf Çiçekçi, Ali Taşkın Balaban, Merkez Komutanı Hakan Eroğlu, Ordu Evi Müdürü Hakan Dönmez, Antalya 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Yunus İşler'in de izlediği oyunu Cevat Fehmi Başkut yazdı, ADT Müdürü Alpay Aksum yönetti.
'Buzlar Çözülmeden'de Serkan Yakan (Kaymakam), Alpay Aksum (Deli Çavuş), Durmuş Benli (Katip), Ömer Alper İzci (Şeref Kaharar), Niyazi Mert Kurt (Mahmut Ağa), Okan Kağnıcı (Murat Ağa), Tümay Revşan Genç (Hatice), Özlem Şendinç (Afet), Gökhan Hızarcıoğlu (Yılanoğlu), Mert Can Sevimli (Kaymakam Vekili), İsmail Sabri Memiş (Jandarma Komutanı), Şükrü Gürel (1. Karaborsacı), Remzi Kürşad Süren (2. Karaborsacı), Sidar Baran (3. Karaborsacı), Emel Elevli (1. Köylü), S. Ezgi Zından Memiş (2.Köylü) rol aldı.
Sahne amirliğini Yavuz Karakuş'un yaptığı, dekorunu Özcan Önkür-Fikret Baran'ın, ışık efektlerini Murat Çetinkaya'nın hazırladığı oyun sonunda oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. ADT Müdürü Alpay Aksum, tiyatro severlere teşekkür etti.
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