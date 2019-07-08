‘Büyümeye devam ediyoruz’

TÜRK Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Türkiye Kamu Sen’in başarı hazımsızlarına ve sendikacı bozuntularına rağmen inandığı yolda yürümeye devam ettiğini belirterek, “Türkiye Kamu Sen özü sözü bir olanların sendikasıdır. Türkiye Kamu Sen hem alanda hem de kamu da kuruluş ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir yapıdır. Türkiye Kamu Sen’i kendi devşirme ve yanaşma yapılarıyla karıştırmasınlar. Türkiye Kamu Sen kuruluş ilkeleri ve sendikal duruşu ile iktidar gücüne rağmen dik durmuş ve hep büyümüştür. Bu sözde sendika yöneticilerinin asıl karın ağrısı Türkiye Kamu Sen’in iktidar gücü olmadan hatta iktidar gücüne rağmen büyümesidir. Bu onların menfaat ve kişisel çıkardan başka bir şeye çalışmayan beyinlerinin alabileceği bir husus değildir. Yaklaşık her iki memurdan birinin gönlünü kazanmış gibi büyük laflar eden bu sözde sendikaya çalışanların neredeyse tamamı ancak gülmektedir. İnsanlara hür iradesiyle sendikal tercihte bulunma hakkını çok gören, ‘bize üye olmazsanız işiniz olmaz, idareci olamazsınız’ diyerek gönül kazandığını düşünmek ancak aptalca bir ruh halinin tezahürü olabilir. Türkiye Kamu Sen, başarı hazımsızlarına ve sendikacı bozuntularına rağmen inandığı yolda ve kuruluş ilkeleri çerçevesinde ‘sadece sendikacılık’ yapmaya devam edecektir" dedi.

