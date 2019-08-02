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Büyükşehirin haşere mücadelesi sürdürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Kemer, Korkuteli, Demre, İbradı ve Elmalı ilçelerinde zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

ANTALYA 02.08.2019, 13:22 Melike Temir
Büyükşehirin haşere mücadelesi sürdürdü
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personel sayısını artırdığı vektörel mücadele ekipleriyle Antalya genelinde haşeratla etkin mücadelesini sürdürdü. Son olarak Elmalı, Kemer, Korkuteli, Demre, İbradı ve Döşemealtı’ndan gelen ihbarları değerlendiren ekipler bu ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe merkezlerinde bulunan çöp bidonları, fosseptik kuyular, umumi tuvaletler, ahır, ağıl, kümes, durgun sulama havuzlarında ve deniz kıyılarında ilaçlama yapılarak zararlılarla mücadele çalışması yapıldı. Çevre Sağlığı ekipleri vektörel mücadeleyi entegre bir program çerçevesinde biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele olarak yürüttü. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı insektisit ve larvasit ilaçların kullanıldığı mücadelede halktan gelen şikayetler de değerlendirildi. 
Halkın desteği şart 
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, vektörel mücadelede halk desteğinin önemli olduğunu belirterek, uyulması gereken önlemler ile ilgili vatandaşları da bilgilendirdi. Yetkililer küçük su birikintilerinde binlerce larva üreyebileceğine, bu yüzden küçük kaplarda, araba lastikleri içerisinde ve bina bodrumlarında su birikintisi oluşmasının önlemesi gerektiğini vatandaşlara hatırlattı. Ayrıca çöplerin kapalı poşetler içerisinde çöp kutularına atılması gerektiğini belirten ekipler, açıkta yiyecek atıklarının bulundurulmaması yönünde uyarılar yaptı. 

#büyükşehir #haşere #mücadele #Antalya Büyükşehir Belediyesi
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