Büyükşehir’den vektörel mücadeleye devam 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını Kış döneminde desürdürüyor. Antalyalıların sorunsuz bir yaz geçirmesi için sineklerin yumurtlama dönemi olan Kış aylarında ilaçlama çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadelesi ekipleri sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve fare gibi haşerelere karşı mücadele çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Kış aylarında da 1190 personel ve 31 araçla gerek larva, gerekse haşerelere karşı mücadele çalışmaları yürütülüyor.

ÜREME ALANLARI İLAÇLANIYOR

İklimsel değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden sonbahar aylarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, kış aylarında da haşerelerin saklandığı ve gizlendiği ızgaralar, yer altı yağmur suyu kanalları, kanalizasyon hatları, fosseptik çukurları, PTT menholleri ve rögarlar gibi ortamlarda kontrol ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ekipler ayrıca çevreye gelişi güzel şekilde atılmış, ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerini de içlerinde birikecek sularda sivrisinek ürememesi için topluyor.

LARVA MÜCADELESİ ÖNE ÇIKIYOR

Bahar ve yaz aylarında ortaya çıkabilecek haşerelerin sayısının azaltılmasında kış aylarında yapılacak mücadele çalışmalarının önemli olduğu bilinciyle yürütülen çalışmalarda ağırlıklı olarak larva mücadele çalışmaları öne çıkıyor. Hava koşullarının ilaçlama yapmaya uygun olmadığı günlerde Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin ve büyükşehir belediyesi bünyesindeki teknik personeller tarafından ekiplere düzenli eğitimler verilmeye devam ediliyor. İl genelinde ilaçlama ekipleri tarafından yapılan denetimler arttırılarak potansiyel yeni haşere gelişme ortamlarının belirlenmesi çalışmaları da sürdürülüyor.

VATANDAŞLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri haşereyle etkin mücadele için vatandaşların da desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bina bodrumlarının temizliğine özen gösterilmesi, su sayaçlarından, atık su borularından su sızıntılarına karşı tedbirli olunması, fosseptik ve rögar kapaklarının belediye ekipleri tarafından rahatlıkla kontrol edilebilecek şekilde açılır ve kapanır duruma getirilmesi, çöp atıklarının çöp poşeti içinde konteynırlara bırakılması vektörel mücadele açısından büyük katkıya ve öneme sahiptir” açıklamasında bulundu.