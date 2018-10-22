Büyükşehir’den sulama Kooperatiflerine destek

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, tarımın başkenti Antalya’da tarıma destek vermeye devam ediyor. Çiftçiye elektriği bedava kullandıran, yeni haller inşa eden, kapalı devre sulama sistemleri kuran, faydalı böcek yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin can suyu olmaya devam ediyor.

Çiftçinin tarımsal çalışmalarında maliyeti en aza düşürme yönünde yapılan çalışmalar kapsamında su borusu yardımı yaptı. Çeşitli çaplarda dağıtılan sulama borularının yenilenmesiyle tarımsal sulamada çiftçilerin toprak kanallarla su naklinde yaşadıkları kayıpların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Yeni borularla üretim artacak

İlçelerde yıllardır kuru tarım yapılan toprakları kapalı devre sulama sistemi projeleriyle suyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi sulama kooperatiflerine desteğini de esirgemiyor. Büyükşehir Yasası sayesinde Antalya genelinde 43 sulama birliği kooperatifine hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana toplam 233 bin 550 metre çeşitli çaplarda su borusu, 132 adet vana ve 12 adet dalgıç pompa yardımında bulundu. Kooperatifler, yapılan desteklerle bölgelerinde eksik veya aşınmış olan boruları değiştirip üretimi artırıyor.