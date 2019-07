Büyükşehir’den Serik’te temizlik çalışması

ÇALIŞMALAR kapsamında her gün on binlerce aracın geçtiği D-400 karayolu üzeri refüj ve yol kenarı temizliği gerçekleştirildi. Ekipler, D-400 karayolu üzerine kontrolsüz olarak atılan ve görsel anlamda çirkinlik yaratan lastik, tabela, çöp gibi unsurları da ortadan kaldırarak temizledi.



Yeni çöp kovaları takıldı

Büyükşehir Belediyesi turizm faaliyetleri sebebiyle yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığı ilçede caddelerin daha temiz olması adına da mevcut çöp kovalarının bakım ve temizliğini yaptı. Ekipler ayrıca 13 adet yeni çöp kovasının montajını gerçekleştirdi.



G 20 bayrakları takıldı

Ekipler ayrıca 2015 yılında Antalya’da düzenlenen G20 zirvesine katılan ülkelerin bayraklarının yer aldığı Kadriye Mahallesi Beach Park Kavşağında da temizlik yaptı. Çalışma kapsamında ülke bayrakları yıkanarak toz ve kirden arındırıldı. Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlık ve Temizlik İşleri ekipleri de Dorumlar Mahallesi Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yaptı. Mezarlığı otlardan temizleyen ekipler, ağaçları da budadı.

