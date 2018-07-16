Büyükşehir’den sağlık hizmeti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan, sağlık kuruluşlarına erişimi zor olan vatandaşlar için örnek bir çalışma başlattı. 40 kişilik bir ekiple ilçelerdeki vatandaşları ziyaret eden ekipler, mahalle mahalle dolaşıp, vatandaşları ziyaret ediyor, dertlerine derman oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Finike’de vatandaşları ziyaret etti. Finike’nin Ernez, Dağbağ, Çamlıbel, Yazır, Yeşilköy, Yalnız, Arif, Gökbük, Alacadağ ve Asarönü Mahallelerinde vatandaşların temel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi, kişisel bakımları yapıldı.

Sağlık taraması yapıldı



Sağlık ekipleri, vatandaşların tansiyonlarını ölçüp, kan tahlillerini gerçekleştirdi. Günümüzün en çok görülen kronik hastalıklardan olan diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemiye yönelik sağlık taraması yapıldı. Diş hekimleri çocukların diş taramasını yaparak, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi. 7’den 70’e tam vatandaşlara, mobil kuaför hizmeti ile saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti de verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı uygulama Finikeliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.