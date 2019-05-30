Büyükşehirden haşere ve uçkun mücadelesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için uçkun ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor.



KARADAN VE DENİZDEN MÜCADELE

1435 personel, 152 pikap, 21 hizmet aracı, 7 minibüs ve 1 tekne ile yürütülen çalışmalar kapsamında yaz kış demeden fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar periyodik ilaçlanıyor. Denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor. Bahar aylarının bol yağışlı geçmesi nedeniyle sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlem alan ekipler sineklerin üremelerine neden olan gelişigüzel bırakılmış araba lastiklerini de toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor.



YIL BOYU MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, vektörel mücadele kapsamında kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak uçkun ve larvalara karşı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle mücadele ediyor. 12 ay boyunca devam eden periyodik ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili söz konusu adrese gidilerek, anında müdahale ediliyor.



BAYRAMDA NÖBETÇİ EKİP GÖREVDE

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, dokuz günlük bayram tatili boyunca da nöbetçi ekiplerle görev başında olacak. Rutin programların dışında vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirecek. Vatandaşlar, uçkun ve haşereyle ilgili şikayetlerini Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün 249 52 01 numaralı telefonlarına bildirebiliyor.