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Büyükşehir’den Gazipaşa’da aşure ikramı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Gazipaşa halkına aşure ikram etti.
ANTALYA 20.09.2019, 15:50
ANTALYA'NIN her ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla “Aşure Günleri” etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin son durağı Gazipaşa oldu. Cuma namazının ardından 2 bin 500 kişilik aşure Cumhuriyet Meydanı’nda halka ikram edildi. Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren Gazipaşalılar, uzun kuyruklar oluşturdu. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Millet İttifakı Gazipaşa Meclis Üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş aşurenin tadına baktı. İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, CHP Meclis Üyesi Zafer Tan, ve CHP Meclis üyesi Esin Bilgiç, kazanın başına geçip halka aşure ikramında bulundu.
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