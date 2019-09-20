banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Büyükşehir’den Gazipaşa’da aşure ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Gazipaşa halkına aşure ikram etti.

ANTALYA 20.09.2019, 15:50
Büyükşehir’den Gazipaşa’da aşure ikramı
banner404

ANTALYA'NIN her ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla “Aşure Günleri” etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin son durağı Gazipaşa oldu. Cuma namazının ardından 2 bin 500 kişilik aşure Cumhuriyet Meydanı’nda halka ikram edildi. Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren Gazipaşalılar, uzun kuyruklar oluşturdu. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Millet İttifakı Gazipaşa Meclis Üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş aşurenin tadına baktı. İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, CHP Meclis Üyesi Zafer Tan, ve CHP Meclis üyesi Esin Bilgiç, kazanın başına geçip halka aşure ikramında bulundu.

#büyükşehir #gazipaşa #aşure ikramı
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:05
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545