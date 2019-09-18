Büyükşehirden Gazipaşa Çamlıca grup yoluna asfalt
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’nın Çamlıca Mahallesi’nin 6 kilometrelik grup yolunu alt asfaltladı.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kırsalda asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, her kış sel suları nedeniyle kapanma noktasına gelen Çamlıca Mahallesi grup yolunun 6 kilometrelik bölümünün kotunu yükseltip şarampollerini derinleştirdi. Yol kotunu yükseltmek için yaklaşık bin kamyon dolgu malzemesi kullanıldı. Yoldaki virajlar da yumuşatılarak, güvenli hale getirildi ve yol baştan aşağı yeniledi.
"Muhtardan teşekkür"
Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından grup yolu sathi asfaltla kaplandı. Çamlıca Mahalle Muhtarı Aydın Şahinkaya, hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Bu çalışma halkımızın özellikle kışın yaşadığı ulaşım çilesine artık son verecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e mahalle sakinleri adına teşekkür ederim. Özveriyle çalışan ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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