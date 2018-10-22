Büyükşehir’den eşya yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de 3 çocuğuyla yaşamını sürdüren kadına eşya yardımında bulundu

Büyükşehir’den eşya yardımı
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardıma muhtaç kişilere konteyner ev, beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası ve giysi yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Finike'nin Karşıyaka Mahallesi’nde 3 çocuğuyla zor şartlarda yaşamını sürdüren Fadile Ülgen’e yardım eli Büyükşehir'den geldi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ülgen’e halı, yatak, baza, giysi dolabı, battaniye, sehpa ve perde verildi. İhtiyaç sahibi aile kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da 3 bin 156 kişi sağlık taramasından...
Alanya'da 3 bin 156 kişi sağlık taramasından...
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479