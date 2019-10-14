Büyükşehir’den Barış Pınarı Harekatına bayraklı destek

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için operasyonlara devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi de Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla şehir içi otobüsleri Türk Bayrakları ile donattı. Antalyalıların Türk askeriyle tek yürek olduğu mesajını veren destek kampanyası kapsamında otobüsler üç gün boyunca Antalya caddelerinde Al Bayrak ile dolaşacak. Duraklarda otobüs bekleyen Antalyalılar, uygulamaya tam destek verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin çok anlamlı bir davranış gösterdiğini ifade eden Kemal Öze, “Türk Bayrağı ülkemizin sembolüdür. Tek kelimeyle harika bir uygulama. Askerlerimize destek ve şehitlerimize saygı için çok anlamlı olmuş. Büyükşehir Belediyesi’ne bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Askerimize moral zamanı"

Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde Mehmetçiğe destek zamanı olduğunu söyleyen Ali Ünal Oğuz, “Bu tür zamanlarda askerimize destek olmalıyız. Sporcularımız maçlarda asker selamı veriyor, halkımız Türk Bayrakları asıyor. Bunlar askerimize psikolojik bir destektir, onlara moral verir. Büyükşehir Belediyesi güzel bir uygulama başlatmış teşekkür ederiz” dedi.