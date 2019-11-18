Büyükşehir’den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gerontologlar öncülüğünde başlattığı yaşlı evi bakım ve onarım hizmetine devam ediyor. Antalya genelinde 13 yaşlı bireyin evlerinin tadilat ve düzenlemelerini yapan Büyükşehir ekipleri tespit ettikleri yeni evleri daha kolay yaşanılabilir hale getiriyor.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerinde can güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldıran çalışmasına merkez ve ilçelerde devam ediyor. Uzman Gerontologlar eşliğinde tespit edilen evlerde yapılan incelemelerin ardından yaşlıların yaşam şartlarını kolaylaştıracak yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. Yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı bireylerin evde karşılaşabileceği tehlikeli unsurları ortadan kaldırarak can güvenliği tedbirlerini alan ekipler evin detaylı temizliğini de gerçekleştiriyor.Kemer, Demre, Kaş, Finike, Alanya ve merkez ilçelerde ekipler toplam 13 yaşlı bireyin evinin temizliği ile birlikte bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 13 hanede elektrik kaçağı, su kaçağı, banyo onarımı, sayaç ve duy değişimi, ışıklandırma ve kaygan zemin tehlikesine yönelik tedbirler alındı. Evlerinde gerçekleşen düzenlemeler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten yaşlı bireyler Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Ekipler yaşlı evleri bakım ve onarım uygulamasının 19 ilçede gerekli tespitlerin yapılarak devam edeceğini belirtti.
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