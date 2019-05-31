Büyükşehir şirketlerindeki huzur hakkı değişmedi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti'den CHP'ye geçmesinin ardından belediyenin 5 şirketinin yönetimleri tamamen değişti. Antalya Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANET) başına AK Parti'den CHP'ye geçen Mesut Kocagöz getirildi. Şirketin yönetim kuruluna da Edip Kemal Bahadır, Osman Bulut, Mehmet Yurtseven, Servet Yıldız, Dengiz Erten, Onur Duruk, Binali Efe, Abdulvahap Yılmaz, Ali Çandır getirildi. ANET'in ilk yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyelerinin önceki dönem aldığı aylık 2 bin 500 liralık huzur hakkında değişikliğe gidilmedi.

ANTEPE'DE HUZUR HAKKI 2 BİN 500 LİRA

Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat alanında faaliyet gösteren şirketi ANTEPE'de ise yönetim Cem Oğuz, İsmail Erdoğmuş, Mustafa Erdem, İlker Deniz Sayın, Tuncay Ercenk, Mithat Aras, Önder Kurnaz, Şerafettin Şahin, Pınar Vural'dan oluştu. Cem Oğuz'un yönetim kurulu başkanı olduğu ANTEPE'de İsmail Erdoğmuş genel müdürlük yapacak. Şirketin olağanüstü toplantısında Türel döneminde yönetim kurulu üyelerinin aldığı huzur hakkı 2 bin 500 lirada değişime gidilmedi.

EKDAĞ'DA ÜYELERDEN DEĞİŞİKLİK TALEBİ GELMEDİ

Ekmek dağıtım, gıda, kent ekipmanları, reklam, matbaacılık, yayıncılık, temizlik, peyzaj gibi çok farklı alanlarda faaliyet gösteren EKDAĞ şirketinin yönetimi ise Hasan Gökce başkanlığında Cafer Tayyar Sevim, Başak Karataş, Mehmet Poyraz, Tuncay Sarıhan, Soydan Çoban, Feyzullah Orak, Bayram Dal, Ömer İpek, İbrahim Celayiroğlu, Mehmet Bucak, Alper Savran'dan oluştu. Yönetim kurulu toplantısında huzur hakkına yönelik karar alınmazken, Hasan Gökce üyelerden bu konuda bir değişiklik talebi gelmediğini söyledi. Önceki yönetim döneminde üyelere huzur hakkı adı altında 2 bin 500 lira ödeniyordu.

ULAŞIM A.Ş. DE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanında faaliyet gösteren şirketi Antalya Ulaşım A.Ş'de de yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkında artış yapılmadı. Deniz Filiz'in yönetim kurulu başkanlığında Cansel Tuncer, Songül Başkaya, Süleyman Şahin ve Mustafa Gönenç'ten oluşan şirket yönetim kurulu, aylık 3 bin TL huzur hakkı alacak.

ANSET'İN MİKTARI TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE YER ALMIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANET'le birlikte ortağı olduğu sağlık, eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren ANSET'in başına Cansel Tuncer getirildi. Şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanında huzur hakkına ilişkin düzenleme yer almıyor.

EN YÜKSEK HUZUR HAKKI ALDAŞ'TA

Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in olduğu Altyapı Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde huzur hakkının, Türel dönemindeki gibi 3 bin 500 lira olarak devam edilmesine yönelik karar alındı. ALDAŞ'ın yönetim kurulunda Ümit Uysal, Hakan Tütüncü, Semih Esen, Davut Çetin, İbrahim Kurt, Kıvanç Bülent Kuzay, Adlıhan Dere, Yusuf Kumbul, Cansel Tuncer, Bilal Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Cem Oğuz yer alıyor. Şirketin genel müdürlüğü pozisyonuna da Mustafa Akaydın döneminde aynı görevi yapan Kıvanç Bülent Kuzay getirildi.