Büyükşehir sanayi esnafına aşure ikram etti

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureyi ler Mobil Aşevi Tır'la Antalya merkezinde ve ilçelerinde vatandaşlara ikram ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına aşure ikramında bulundu.

ESNAFTAN BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

1500 kişilik aşure dağıtımına esnaf yoğun ilgi gösterdi ve aşure kazanı önünde kuyruklar oluşturdu. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve Antalya Oto Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Bucak, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "Allah ikramlarını kabul eylesin" edi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 27 Eylül'e kadar vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde toplam 50 bin kişiye aşure dağıtmaya devam edecek.