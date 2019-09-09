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Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı pehlivan güreşlerinde

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaförü, 667. Elmalı Yağlı Güreşlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

ANTALYA 09.09.2019, 12:40
Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı pehlivan güreşlerinde
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmet veren mobil kuaförün son durağı Elmalı oldu. 667'nci Tarihi Elmalı Güreşleri için ilçeye giden mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnakları bakımı konularında hizmet verildi. Hizmetten iki günde 80 kişi faydalandı. Elmalı güreşlerini izlemek için Recep Gürbüz Güreş Sahasına gelen vatandaşlar müsabakaları izlemeden önce mobil tıra gelerek kişisel bakımlarını yaptırdı. Erkekler saç ve sakal tıraşı olurken, kadınlar da güzelliklerine güzellik kattı. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Elmalı Güreşlerini izlemek için Korkuteli’nden geldiğini söyleyen Mahmut Tıraş, “Mobil Tırı görünce sahaya girmeden önce saç sakal kesimini yaptırmak istedim. Faydalı bir hizmet. Çok memnun kaldım" dedi. 
 

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #mobil kuaför
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