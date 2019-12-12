Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında ilçelerdeki faaliyetlerini sürdüren mezarlıklar birimleri, cenaze hizmetlerinin yanı sıra, mezarlıkların eksiklerini gidererek, temizlik, bakım ve onarım işlerini de yapıyor.



NAMAZ KILMA ALANI



Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazipaşa'da son 1 ay içerisinde 10 mahallede bulunan 14 mezarlığa namaz kılma alanı, parke yürüyüş yolu ve çatı yapımı gibi hizmetler kazandırıldı. Gazipaşa'da ayrıca Gökçebelen, Taşdibi, Uğurluve Cedir mezarlıklarına 450 metre, Gökçesaray Mahallesi Merkez Mezarlığı'na 600 metre, Karaçukur Mahallesi Tesbili Mezarlığı'na 600 metre, Çile Mahallesi Merkez Mezarlığı'na 450 metre tel çit yapıldı.



ŞADIRVAN YAPILDI



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de Yeşilyayla, Çomaklı, Ulucak, Alaaddin, Bayat Bademleri, Yelten, Küçükköy ve Bozova mezarlıklarında tel çit yapımına da devam ediyor. Demre'de de Küçük Kum Mahallesi Mezarlığına da bir adet şadırvan yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.