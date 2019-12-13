Büyükşehir Mevlana'yı anıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hak'ka Vuslatı'nın 746'ncı yılı nedeniyle 'Şeb-i Arus Sema Töreni' düzenleyecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği işbirliğinde, İl Kültür Müdürlüğü ile Konyalılar Derneği katkılarıyla yapılacak 'Şeb-i Arus Sema Töreni' etkinliği, 17 Aralık Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleşecek.Etkinliğe tüm vatandaşlar davetli.