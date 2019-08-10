Büyükşehir Meclisi, Kırcami için olağanüstü toplandı

TEMMUZ ayı meclis toplantısında, ağustosta toplantı yapılmayacağı kararı alan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, kent gündeminin önemli konularını karara bağlamak amacıyla Başkan Muhittin Böcek'in çağrısıyla toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantıya ilk gelenler CHP grubundan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AK Parti grubundan ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu. Diğer meclis üyelerinin katılımı sonrası meclis başlamadan önce Böcek'in başdanışmanı Cansel Tuncer Çevikol, AK Parti ve MHP gruplarının sözcüleriyle maddelerle ilgili istişarede bulundu. Toplantının başlamasının ardından 29 gündem maddesi, komisyonlara gönderildi ve ardından meclise 10 dakika ara verildi. Ara esnasında Muhittin Böcek, Cansel Tuncer Çevikol, AK Parti Sözcüsü Nafiz Tanır, MHP Sözcüsü Selçuk Senirli ve bazı meclis üyelerinin başkanlık divanındaki hararetli konuşmaları dikkati çekti.

YENİDEN KIRCAMİ

Aranın ardından yeniden başlayan mecliste, Antalya kent gündeminin yıllardan beri tartışılan Kırcami'nin imarına yönelik yeni kararlar alındı. Bölgenin 5000 ve binlik planlarının yeniden düzenleme yapılan maddeleri, bütün partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, destekleri için partilere teşekkür etti. Bölgenin vatandaşların kaderi olmadığını 25 yıldır dile getirdiğini belirten Böcek, "Yolun bir tarafında 10 katlı binalar, diğer yarısında marul eken vatandaşlarımız var. Herkesin ortak kabulüyle Kırcami'de siyaset olmadığını görüyorum" dedi.

'İTİRAZ EDENLERİ KAMUOYU BİLSİN'

MHP'li Selçuk Senirli ise Kırcami planlama sürecinin çok eskiye dayandığını, bu sürede ihtiyarların hayatını kaybettiğini, çocukların orta yaşı aştığını söyledi. Senirli, "Kırcami planlarına itiraz edenlerin, bunu yargıya taşıyanların kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Kırcami konusunu açmamak üzere kapatalım. İtirazları kim yapıyorsa kayıtlara geçsin" dedi.

BİR GARİP HUZURSUZLUK

Kırcami'nin yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da karar sonrası meclis üyelerine teşekkür etti. Kırcami sürecinde adeta hiç nefes almadan çalıştıklarını belirten Uysal, "Oy beklentisi ile hiçbir şey yapmadık. Gece gündüz çalıştık. En büyük hayal kırıklığını geçen yaz yaşadık. Ana davamızın görüldüğü mahkemenin bütün üyeleri değişti, arkasından iptal kararı geldi. İstinaf aşamasında kararlar düzeltildi. Seçim öncesi tapu dağıtıldı. Bizleri önemsemeyerek tapu dağıtıldı. Seçimden sonra bir garip huzursuzluk doğdu" dedi.

UYSAL: LÜTFEN GÖLGE ETMEYİN

Başkan Muhittin Böcek, Ümit Uysal'ın konuşmasına müdahale ederek, siyasi konuşmamasını istedi. Ancak Uysal, bu konuşmanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Ben konuşmamı ayarlarım" yanıtından sonra kaldığı yerden devam etti. Uysal, "Seçimden sonra Toprak Koruma Kurulu'nun planları iptal ettiğine yönelik malum çevrelerden dedikodu yayıldı. Doğal olarak komşularımız 'İptal edildiyse niye bize tapu dağıtıldı' diyor. Sıradışı, enteresan bir gelişme. Kimse kafasını kuma gömmesin. İptal ederseniz de vatandaşla beraber kovalarız. Bu işlere dahlinizin niteliğini vatandaş biliyor. Lütfen gölge etmeyin. Bunu bozacak tavırlardan vazgeçin. Vatandaş bir şeyi bilmiyor zannetmeyin" diye konuştu.

MHP GRUBU OYLAMAYI KARIŞTIRDI

Kırcami'nin ardından maddelerin büyük bölümü toplu oylandı. AK Parti'nin karşı çıktığı oylamada diğer partiler kabul oyu verdi. Ancak bir süre sonra MHP grubu, yanlış oy kullandığını belirterek yeniden oylama yapılmasını istedi. MHP'li Senirli, "Konuyu atladık, ret olarak oylarımızın kabul edilmesini istiyoruz" dedi. Ancak meclis bürokratları yasal olarak böyle bir şey olamayacağını açıkladı. Böcek, MHP'nin oyları için yeniden oylama yapılması oylamaya sundu. Yeniden oylama kabul edildikten sonra maddeler yeniden oylandı. MHP, bu kez AK Parti ile beraber ret oyu kullandı.

TOPTANCI HAL, TOPLU İŞ YERİ ADINI ALACAK

CHP grubu, Toptancı Hali'nin bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yaparak, bölgenin toplu işyeri alanına dönüştürülmesini teklif etti. AK Parti Sözcüsü Tanır, bunun yasal dayanağının ne olduğunu, bu değişiklik sonrası ne olacağını sordu. Nafiz'in sorusunu CHP'li Mehmet Hacıarifoğlu yanıtladı. Hacıarifoğlu, "Bölgede bazı parseller üzerinde farklı kullanımlar var. Biz buna ortak bir dil getiriyoruz. Fonksiyon ve emsal değişikliği söz konusu değil" dedi.

TRAMVAYIN ÜÇÜNCÜ HATTI BAYRAMDA HİZMETE AÇILACAK

Meclisin diğer önemli bir maddesi ise pazar günü vatandaşların kullanımına açılacak 3'üncü aşama raylı sistem hattının belediye şirketi Ulaşım A.Ş.'ye devri oldu. Meclis üyesi ve aynı zamanda Ulaşım A.Ş.'nin Genel Müdürü Deniz Filiz, tramvayın bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.