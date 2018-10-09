Büyükşehir: Kaleiçi'nde yıkım söz konusu değil

BÜYÜKŞEHİR belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kaleiçi'nde 1992 onaylı plana göre uygulamalar yürütülürken, 2016 yılında Büyükşehir Belediyesince Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı revizyon çalışmaları başlatıldığı ve sonuçlandırıldığı kaydedildi. Buna göre 1992 planında alanda bulunan 1060 parselin anıtsal yapılarla birlikte yaklaşık yüzde 50'sinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirtilen açıklamada, "2863 sayılı kanun ve ilke kararları gereği tescilli yapılarla ilgili tadilat ve tamirat uygulamaları dışında tüm esaslı onarım, fonksiyon değişikliği ile ilgili projelerin, Koruma Bölge Kurulu kararı alındıktan sonra uygulamasına devam edilecektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bunun dışında eski planda doymuş yapı statüsünde gösterilen ve boya badana gibi basit onarım dışındaki uygulamalar ile fonksiyon değişikliğine izin verilmeyen ekonomik ömrünü tamamlayacak yapı olarak gösterilen yaklaşık 130 adet yapı yeniden irdelenmiştir. Bu yapılardan yüksek katlı, dokuya aykırı olan 18 adet yapıda doymuş parsel kararı devam ettirilmiştir. 18 adet yapı dışındaki diğer yapılar ise dokuya uygun hale getirilerek onarılabilme, bulunduğu bölgeye göre ticaret vb. kullanımlara yönelik esaslı onarıma konu edilebilen yapılar olarak gruplandırılarak, plan kararları oluşturulmuş olup, özetle mevcut yapı stokunun onarılarak kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır."

"Bu yapıların, revizyonla getirilen yeni fonksiyon kararlarına ve dokuya uygun cephe düzenlemeleri yapılacak şekilde hazırlanan projeleri, belediyemizce onaylanarak (Belediyemizce bu konuda Haşim İşcan Mah. bir birim oluşturulmuştur) mal sahiplerince bu projelere uygun esaslı onarım ve cephe düzenleme uygulamaları yapılabilecektir. Bu durumda Kaleiçi'nde dokuya uygun olmayan ve gerek sülieti bozan gerekse görüntü kirliliği yaratan bir bölümü atıl durumda bulunan olumsuz koşullarda kullanılan ya da kullanılamayan; Kaleiçi'ni değersizleştiren 110 yapı dokuya uygun hale gelecektir."

"Bu gelişmelerle bir yandan Kaleiçi'nin kat kat değerlenmesi sağlanırken diğer yandan bu yapıların sahiplerine; yıllardır süren belirsizlik ortadan kaldırıldığından yapılarını değerlendirme olanağı sağlanmış olacaktır. 18 yapı hakkında ise ya kamulaştırma ya da ilgililerin müracaatı halinde dokuya uygun hale getirilerek kat eksiltilmesi taleplerinin değerlendirilmesi, belediyemizce de revizyon planın uygulamaya başlanması sonrasında bu yapıların mal sahiplerini mağdur etmeden çözümler üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kaleiçi'nde herhangi bir yıkım kararı yoktur, söz konusu da değildir."

"Plan revizyonunda Kaleiçi genelinde büyük eksiklik olarak gördüğümüz halkın Kaleiçi'ne ilgisini artıracak kamusal alanların artırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda plan revizyonunda eski İnci Sineması, Yenikapı Hamamı kültür merkezi alanı olarak tanımlanarak; belediyemizce yapımı sürdürülen Karaalioğlu Parkı Kent Müzesi Alanı ile Kaleiçi arasında bir kültür aksı oluşturulmuş, eski sinemanın çok amaçlı kullanımına yönelik düzenleme öngörülmüştür. Jandarma lojmanlarının olduğu alandaki binaların kaldırılarak kent meydanına dönüştürülmesi, hamamın ise müze ve benzeri amaçla kullanılabilmesi için plan hükmü oluşturulmuştur."

"Ayrıca alanın aynı zamanda III. derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle yapılan sondajlar sonucu ortaya çıkarılan zemin altındaki arkeolojik değerlerin planlara işlenmesi, oluşturulacak Kaleiçi gezi güzergahı senaryolarında bu kalıntıların ve eski Atatürk Ortaokulu'na getirilen arkeolojik araştırma ve sergileme plan kararı ile alanın sadece kentsel değil yaklaşık 2400 senelik tarihinin de vurgulanmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Belediyemiz tarafından bu hedeflerle ilgili olarak ilgili kurumlarla protokoller yapılmıştır."