Büyükşehir'in pay sahibi olduğu iki şirket yeniden şekillendi

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde oluşan yeni yönetim sonrası, belediyenin ortağı olduğu şirketlerde de yönetim kurulu değişiklikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin pay sahibi olduğu Antalya Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi'nde, Antalya Ticaret Borsası'nın da başkanlığını yapan Ali Çandır Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Birol Ekici, Bahadır Yantaç, Şeyh Abdurrahman Çelik'ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine de Vural Şahin, Mesut Kocagöz, Zafer Yörük, Şefik Dirgen getirildi.



MUSTAFA GÜRBÜZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi'nin yeni yönetim kurulu da şekillendi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürüten Mustafa Gürbüz getirildi. Yeni yönetimin gelmesiyle istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine de Timur Murat İnanç, Mehmet Manavoğlu ve Yılmaz Yıldız atandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 12:54