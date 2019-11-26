Büyükşehir'in hasta yatağı desteği sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Demre ve Elmalı'da ihtiyaç sahibi 5 kişiye tam donanımlı hasta yatağı teslim ederek yaşamlarını kolaylaştırdı.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, zor durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe Hizmet Birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere ulaşan sosyal hizmet ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tam donanımlı otomatik yatak yardımında bulunuyor.
HAVVA NİNE RAHAT EDECEK
Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde 2014 yılından beri felçli olarak yaşamını sürdüren Havva Ceylan'a yardım elini uzattı. Ekipler, 87 yaşındaki Havva Ninenin bakımının daha iyi yapılması ve rahat edebilmesi amacıyla tam donanımlı bir hasta yatağı temin etti. Yaşlı kadının rahat etmesi sağlandı.
ELMALI VE DEMRE'DE DÖRT HASTAYA YATAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Demre'nin Gökyazı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Huriye Aytekin ile Yaylakaya Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Topçu'ya elektronik hasta yatağı teslim verdi. Elmalı'da da ihtiyaç sahibi iki vatandaşa da hasta yatağı yardımında bulunuldu.
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