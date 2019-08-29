Büyükşehir haldeki 98 dükkanını satışa çıkardı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Kepez'deki Toptancı Hali'nde zirai ilaç ve çiftçinin tedariklerini sağlayan 98 dükkanını açık ihale satacak. İhaleler 11, 12 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 50 metrekareden oluşan dükkanların ihale bedeli ise 302 bin TL artı KDV olarak belirlendi. İhale duyurusunun ardından dükkanlarda kiracıları endişe sardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin ve Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, kiracı esnafla halde bir araya geldi. Esnafın talebini Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ulaştırmak adına toplantıya katıldığını belirten Ramazan Demir, kimseye ihaleye katılmama yönünde bir söylemde bulunamayacaklarını aktardı.

İHALE TARİHİNİN UZATILMASI TALEBİ

Toplantıya katılan esnaf, dükkan bedellerinin çok yüksek olduğunu belirterek, bedelin 150 bin ile 200 lira arasında olması gerektiğini savundu. 20 yılı aşkın sürede dükkanlarda kiracı olarak kaldığını belirten bazı esnaf ise ihaleye kendileri dışında başka kimsenin alınmaması talebinde bulundu. Satışa karşı olmadıklarını vurgulayan esnaf, ihale tarihinin de uzatılması yönünde teklifte bulundu.

'DÜKKAN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK'

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, açık ihale sisteminin buradaki esnafı mağdur edeceğini söyledi. Dışarıdan birinin bu dükkanları alması durumunda gerginlik olabileceğini savunan Şahin, "İlaç bayileri rakamları yüksek buluyor. Çoğu dükkanı ihaleyi kazanabilirse krediye başvuru yapacak. Herkesin yerini alabilmesini istiyorum. Bir yeni bir hal yasası söz konusu, burada da belirsizlik var. Eğer komisyoncular çıkacak yasadan sonra buradan taşınacaksa buradaki dükkanların o zaman önemi kalmayacak. Tarım Bakanlığı'nın yeni yönetmelik sonrası zirai dükkanların yeniden şekillenmesi için çıkardığı bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre dükkanları şekillendirmek için en 50 bin liraya ihtiyaç var. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda mevcut esnafın dükkanını almasından yanayım" dedi.