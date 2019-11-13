Büyükşehir Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı kutluyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında resim sergisi ve toplu kütüphane üyelik etkinliği düzenledi.
ANTALYA 13.11.2019, 12:25
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenimahalle Kültür Merkezi'nde resim sergisi ve toplu kütüphane üyelik etkinliği düzenledi. Kültür Merkezinde sergilenen ilkokul öğrencilerinin kitap okumayı konu alan resimleri büyük beğeni topladı. Merkezde yer alan sergiyi ziyaret eden yaklaşık 100 öğrenci kütüphaneye üye oldu. Yaklaşık 10 bin kitap ve 5 bin üyesi bulunan Yeni Mahalle Kültür Merkezi, haftanın 6 günü hizmet veriyor. Kütüphaneye herkes ücretsiz üyelik yaptırarak sunulan hizmetlerden faydalanabiliyor.
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