banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Büyükşehir Döşemealtı'nda çalışma başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Döşemealtı ilçesinde Selimiye-Karataş-Ilıca-Camili-Killik-Ahırtaş grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı.

ANTALYA 27.09.2019, 13:10
Büyükşehir Döşemealtı'nda çalışma başlattı
banner404

VATANDAŞLARIN konforlu ulaşımı için ilçelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni yolların yanı sıra mevcut yolların da bakım ve onarımını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Döşemealtı ilçesine bağlı Selimiye, Karataş, Ilıca, Camili, Killik, ve Ahırtaş mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması sürdürüyor. Ekipler, grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri iş makineleriyle söküyor, devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlanınca yol daha sağlam ve konforlu olacak.

#büyükşehir #döşemealtı #Antalya Büyükşehir Belediyesi K
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545