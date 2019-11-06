Büyükşehir'den şoför ve hosteslere eğitim

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında özel eğitim gören ve engelli bireyleri taşıyan personellerin vatandaşlara karşı tutumlarının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Eğitime özel eğitim ve gelişim uzmanı, Otizm Araştırma Uygulama Derneği Başkanı Uğur Kaya, Psikolog Sevgi Ulutaş ile görüş ve tavsiyeleri alınmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural katıldı.

DOĞRU İLETİŞİM

Özel eğitim ve gelişim uzmanı Uğur Kaya'nın engelli bireylere karşı personel tutumlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili eğitimiyle başlayan programda şoförlerin karşılaştıkları zorluklar ve engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntılar ise Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'ın da görüşleri alınarak değerlendirildi. Ardından psikolog Sevgi Ulutaş sahada görev alan personelin öfke kontrolü ve doğru iletişim kurabilmesine yönelik teknikler ile ilgili eğitim verdi. Eğitim programının sonunda ise eğitime katılan personele katılım belgeleri verildi.