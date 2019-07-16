Büyükşehir'den sanat dolu bir yaz

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı yaz kursları ile geleceğin virtüözlerini yetiştiriyor. Öğrenciler yaz tatilini sosyal medya ya da yeni nesil dijital cihazlarla geçirmek yerine Konservatuvarda deneyimli öğretmenler eşliğinde enstrüman dersleri alarak değerlendiriyor. Kursiyerler, piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin bağlama, ud, ritim, Türk müziği solfeji ve yan flüt branşlarında eğitim alıyor. Öğrenciler yeteneklerini geliştirerek geleceğin müzisyenleri olma yolunda adım adım ilerliyor.

639 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Öğrencilere müzik dolu bir yaz yaşatan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda yaz dönemi kursları 1 Temmuz'da başladı. Konservatuvarda enstrüman derslerinin yanı sıra halk oyunları, ses ve şan eğitimi de veriliyor. 639 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz kursunda en yoğun ilgiyi 273 öğrenciyle piyano kursu görüyor. Konservatuvar yetkilileri, müzik derslerinin ve diğer sosyal aktivitelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, özgüvenlerinin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, yetenekli öğrencilerin kendilerini yetiştirme imkânı bulduklarını vurguladı.

TABLET TELEFON YERİNE, YAN FLÜT

Yaz kursunda yan flüt eğitimi alan Hazal Kaya (10), tatilini müzikle iç içe geçirmekten büyük keyif aldığını ifade etti. Kaya, “Yan flütü ağabeyimin okulunda bir programda gördüm ve sesi beni çok etkiledi. Konservatuvara geldiğimde enstrümanı çalmak konusunda hiçbir bilgim yoktu. Buradaki eğitmenlerim sayesinde zorlu süreçleri atlatarak bu konuma geldim. Artık parçalar çalabiliyorum. Yaz tatilinde evde tablet, telefonla oynamak yerine bu tarz kurslara gidip yeni şeyler öğrenmek çok güzel bir duygu" dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZİN SANATÇI KİMLİĞİ VAR

Kızının yan flüt çalmak istediğini ve bu konu hakkında bir kursa gitme talebi olduğunu ifade eden Orhan Kaya, “Kurs arayışına girince Büyükşehir Belediyemizin ücretsiz bir eğitim hizmeti olduğunu gördüm. Kızımın yeteneğine güvenerek İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarının sınavına başvurduk. Kızım sınavı kazanarak eğitim almaya başladı. Şimdi çok iyi durumda burada çalışan öğretmenlerimizin sanatçı kimliği olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

ÜCRETSİZ KURS İÇİN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Aslı Albayrak da 3 yıl önce İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarını kazanarak eğitimlerine devam ettiğini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere ücretsiz kurs imkânı tanıdığı için teşekkür ederim. Yaz kurslarına herkesin katılmasını tavsiye ederim ayrıca piyano eğitmenime ilgisi için çok teşekkür ediyorum" dedi.