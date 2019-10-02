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Büyükşehir'den Kemer'e çöp transfer merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'in çöplerini Kızıllı Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine transfer etmek üzere katı atık transfer merkezi inşa etti. Merkezden yaz sezonunda günde 500 ton çöp tırlarla Kızıllı'da bulanan tesise sevk ediliyor.

ANTALYA 02.10.2019, 12:55
Büyükşehir'den Kemer'e çöp transfer merkezi
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TEMİZ çevre ve doğa için Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın her köşesinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde otellerin atıkları ve çöpleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından toplanarak Büyükşehir Belediyesi çöp transfer merkezlerine taşınıyor. Buradan da tırlarla Kepez ilçesine bağlı Kızıllı mahallesinde bulunan Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine nakli gerçekleştiriliyor.

YAZIN 500 TON KIŞIN 150 TON TRANSFER

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kemer 75'inci Yıl Atık Transfer merkezi ile Kemer'in çöpleri bertaraf ve geri dönüştürülmek üzere Kızıllı'da bulanan tesise sevk ediliyor. Aynı anda 3 atık toplama aracının boşaltım yapabileceği şekilde dizayn edilen transfer merkezinde bekleme yapılmadan boşaltım işlemi gerçekleşiyor. Yaklaşık 11 tırla yaz aylarında günde 500 ton çöp Kızıllı Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine transfer ediyor.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #büyükşehir #çöp transfer merkezi #Kemer
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