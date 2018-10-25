Büyükşehir'den 260 milyon TL'lik yatırım

“1980 model Kemer’i 2020 model yapacağız” diyerek yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, son 4,5 yılda Kemer’in geleceğine yönelik önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ile ilçenin geleceğe yönelik eksikleri tamamlanırken, Kemer daha modern bir görünüme kavuştu.



ASAT’tan 205 milyon TL’lik yatırım

Kemer’e en büyük yatırımlar Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. ASAT, devam eden projelerle birlikte Kemer’e 205 milyon liralık yatırım yaptı. Kemer’de yıllardır içme suyu sorunu çeken merkeze uzak mahalleler suya kavuştu. 71 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Kemer Merkez, Ovacık, Çıralı, Kiriş, Tekirova, Beldibi içme suyu inşaatı yapım işiyle 12 mahalleyi kapsayan dev bir içme suyu projesi hayata geçirildi. 7 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendi. Yağmur suyu sorununa ise inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm bulundu.



Biyolojik Arıtma Tesisi yapılıyor

Kemer’in denizini de gözü gibi koruyan ASAT, yaklaşık 200 milyon TL bütçeli Kemer İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini de ilçeye kazandırıyor. Adeta bir tatil köyü havasında planlanan arıtma tesisinde altta arıtma, üzerinde futbol sahaları, kafeteryalar, park alanları, yürüyüş alanları olacak. Ayrıca Kemer bölgesinde faaliyet gösteren arıtma tesisleri de 18 milyon liralık bütçeyle rehabilite edildi.



Liman Caddesi büyülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer’in en işlek Caddesi olan Liman Caddesi’ni modern bir görünüme kavuşturdu. Süs havuzları, peyzajı, kent mobilyaları, aydınlatması, doğal zemin kaplaması, gölgelikleri ve bina kaplamaları ile bambaşka bir görünüme kavuşan cadde Kemer'e modern bir kimlik ve vizyon kazandırdı. Liman Caddesi ilçenin çekim merkezi haline geldi.



Kemer’de asfaltlanmayan yol kalmadı

Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de sorumluluğunda bulunan caddelerde asfaltlanmadık bir metre yol bırakmadı. Kemer’in giriş yolu olan Atatürk Caddesi, sıcak asfaltla kaplanarak, ilçeye yakışır hale getirildi. Çıralı’dan Beycik’e kadar yollar sıcak asfaltla kaplandı.



Kavşakların altyapısı Büyükşehir’den

Karayolları tarafından yapılan Kemer girişteki katlı köprülü kavşakların inşaatı sırasında su, kanalizasyon deplasesi için kaynak sorunu ortaya çıktı. Kemer’e hizmetin aksamaması için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 11 milyonluk bir bütçe ile kavşakların alt yapısını tamamladı. Katlı kavşaklar Büyükşehir’in katkısıyla hızlı şekilde bitti.



Yeni yaşam alanları

Kemer’in sosyal ve kültürel hayatına katkı koyan Büyükşehir Belediyesi, ASMEK, AKBEM, ASFİM ve Anaokulu projelerini hayata geçirdi. Kemer ASMEK’te bine yakın kursiyere 18 branşta eğitim verildi ve verilmeye devam ediyor. AKBEM, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri kursları ile öğrencilerin derslerine katkı koyuyor. ASFİM ile Kemerliler ücretsiz spor yapıyor, sağlıklı yaşamla buluşuyor.

Deniz otobüsü on binleri taşıdı

Önceki dönemde çürümeye terk edilen Deniz Otobüsleri ile Kemer ve Antalya deniz ulaşımıyla da bağlandı. 4.5 yılda yaklaşık 150 bin yolcu taşıyan Deniz Otobüsleri, Kemer’in turizmine ve ticaret hayatına katkı koydu.