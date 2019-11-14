Büyükşehir'den 1500 kişilik helva ikramı

TEMAD Antalya Şubesi tarafından Atatürk ve tüm şehitlerin hatırasına Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit sonrasında okunan duaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan helva ikram edildi. Dernek önünde 1500 kişilik helva dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Şerafettin Sayar'ın da katıldığı etkinlikte konuşan TEMAD Antalya Şube Başkanı Mustafa Değirmenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitleri ve gazileri saygıyla, minnetle, özlemle andıklarını söyledi.