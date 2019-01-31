Büyükşehir'de ilan reklam beyannamesi yoğunluğu

ANTALYA'DA ilan ve reklam vergisi beyannamesini vermek isteyenler, beyannamenin son gününde (31 Ocak) Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun, vatandaşların mağdur olmaması için bugün mesai kavramını, beyanname vermek isteyen vatandaşlar bitene kadar uzattıklarını söyledi. Sırada bekleyen vatandaşlara ikramda bulunduklarını belirten Artun, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan cadde, bulvar, meydan gibi yerlerde yapılan her türlü ilan ve reklamın vergiye tabi olduğunu söyledi. Artun, Antalya'da 30 bin ilan reklam mükellefi olduğunu kaydetti.