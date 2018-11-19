Büyükşehir bütçesinin aslan payı yatırıma

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Meclisi, Kasım ayında üçüncü kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yokluğunda meclisi Ak Partili Mesut Kocagöz yönetti. Önergeler hariç mecliste 58 madde karara bağlandı. CHP sıralarında oturan ve ilçelerinde yeniden aday gösterilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in neşeli oldukları gözlendi. Yan yana oturan iki başkanı meclis üyeleri tebrik etti. Bütçe ve performansın görüşüldüğü mecliste Ak Partili Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, 2019 yılı bütçesini toplam 3 milyar 410 milyon lira olarak hesapladıklarını söyledi. Bayraktar, bu bütçenin yüzde 43'ünün yatırımlara ayrıldığını kaydetti. Bugüne kadar 11 milyar 385 milyon liralık yatırımla rekor kırdıklarını belirten Bayraktar, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

CHP BÜTÇEYİ ELEŞTİRDİ

CHP grubunun sözcüsü Cansel Çevikol, belediyenin borç yükü altında olduğunu söyledi. Sayıştay'a göre Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu belirten Tuncer, belediyenin Türkiye'de en fazla borçlular listesinde 5'inci konumda olduğunu aktardı. Çevikol, "Gelir tahmininin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yüzde 110 gelir artışı öngörüyorsunuz, içinde bulunduğumuz ekonomik durumu göz önüne alırsak bu gerçekçi değil. Performans ile bütçe arasında tutarsızlıklar var. Örneğin Konyaaltı sınırlarında Büyükşehir tarafından yaptırılan spor merkezinin sadece yüzde 5'i tamamlanmış. Antalyalılara bilgi aktarıyorsak yüzde 100 doğru olması gerekir. Performansa ret oyu veriyoruz. Bütçenin geneli hakkında çekimseriz" dedi.

'BU BELEDİYE, TEKEDEN SÜT ÇIKARMIŞTIR'

Meclis Başkanı Mesut Kocagöz, bütçe ve performansa yönelik eleştirilere yanıt verdi. Otogar alanı, Kepez ve Santral bölgesinden gelir elde edeceklerini dile getiren Kocagöz, "Konyaaltı'ndaki spor salonu hakkında haklısınız. Ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü buraya ilave bodrum katı yapılmasını istemiş. Bu da ek 5 milyon lira maliyet getiriyor. Bu nedenle ihale iptal edildi. Bu belediye tekeden süt çıkarmıştır, yapılanları halk görüyor. Parayı ve insanı iyi yönetirseniz iyi hizmet yaparsınız" dedi.

MHP'Lİ SELÇUK, MECLİSTE OLMAYAN BAŞKANLARI ELEŞTİRDİ

MHP'li Selçuk Senirli ise bütçe görüşmelerinde mecliste olmayan belediye başkanlarını eleştirdi. Senirli, "Belediye başkanlarının burada bulunmamasının meclise saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Hiçbir belediyenin bütçesini eleştirmeyeceğiz. Başkanlar bütçenin hesabını halka versin, seçimde halk da hesabını soracaktır" dedi.

CEMEVİ TARTIŞMASI

CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz de bütçeyi eleştirdi. Cami ve cemevi gibi projelerin bile parasızlık yüzünden yarım kaldığını belirten Tokgöz'e, CHP'den Ak Parti'ye geçen meclis üyesi Ercan Merthatun sert tepki gösterdi. Partisi açısından Alevi toplumu adına verimli bir dönem olduğunu belirten Merthatun, "Recep Bey'i, aynı duyarlılığı Muratpaşa meclisinde göstermediği için kınıyorum. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 26 yıldır devam eden ve inşaatı hala bitmemiş, büyük tapu törenleriyle tapusunu teslim ettikleri Kızılarık'ta bir cemevi var. Önce bir o cemevini ziyaret edin. O cemevindeki inşaatın çoğunluğunu Menderes Türel ilk döneminde yapmış, ondan sonra da tek çivi çakılmamış ve oradaki toplum kendi haline bırakılmıştır. 200 binin üzerinde seçmen var ve yüzde 70'inin oyunu alacaksınız ve gelip burada siyaset yapacaksınız. Yok öyle bir dünya. Konyaaltı Belediye Başkanımız yapmış, Manavgat Belediye Başkanımız yapmış, teşekkür ettim kendilerine" dedi.

'KES SESİNİ'

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki cemevini siyaset malzemesi yapıp inşaatını yarım bıraktığını savunan Merthatun, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin utancıdır. Bu utancı CHP'de siyaset yaparken de söylemiştim. Burada da söylüyorum" dedi. Recep Tokgöz'ün karşılık vermesi üzerine Merthatun, 'Kes sesini' diye tepki verdi. Tokgöz ise bu cümle üzerine Ercan Merthatun'a, "Alevi olabilirsin ama Alevi siyaseti yapıyorsun" dedi. Seslerin yükselmesi üzerine Mesut Kocagöz, iki meclis üyesini, karşılıklı konuşmaları durumunda dışarıya çıkaracağını kaydetti.





Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, 19 ilçenin bütçeleri mecliste karara bağlandı.