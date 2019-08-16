Büyükşehir Belediyesi yangınzedelerin yanında

MANAVGAT'ın Yeşilbağ Mahallesi Dumanlı Mevkiinde bayram sabahı elektrik tellerinden çıktığı belirlenen yangın şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılarak evlere ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken Duran Kuş, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Ali Budak'a ait ev, samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonucunda evsiz kalan 4 aileye Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner ev verildi. Yangınzede vatandaşlar kendilerini bu zor günde yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.



YILMAZ ÇİFTİNE AYNİ VE NAKDİ YARDIM



Kaş'ın Çerçiler Mahallesi'nde Ahmet ve Hasibe Yılmaz çiftine ait 2 katlı beton evde çıkan yangın da Büyükşehir Belediyesi iftaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabilen yangının ardından Yılmaz çiftine ait evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından aileyi ziyaret eden Kaş Hizmet Birimi yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespitinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yılmaz çiftine ayni ve nakdi yardımda bulunarak ailenin yaralarını sarabilmesi konusunda yardımcı olacak.