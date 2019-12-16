Büyükşehir Belediyesi'nden marka şehir çalıştayı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Antalya'nın marka değerini yükseltmeye ve tanıtımını arttırmaya yönelik çalıştay düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Durmuş Ali Arslan, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, akademisyenler, turizmciler, STK ve odaların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Çalıştayda planlı, kurallı ve kimlikli kent başlığı ön plana çıkarken Antalya'nın zayıf ve güçlü yönleri, öncelikleri, tanıtımı konusunda yaratıcılık, kent kimliği ve estetiği, markalaşma süreci konuşuldu. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda yol haritası çizildi.

AKADEMİSYENLER KENTİN GELİŞİMİNE DAHİL EDİLECEK

Markalaşma konusunda Akdeniz Üniversitesi ve kent işbirliğinin önemine işaret eden Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu, “Üniversite-kent işbirliği olmadığı sürece, akademisyenlerin üretmiş olduğu bilim sadece bilimin kendisine ve bazı çevrelere yarar sağlar. O yüzden özellikle akademisyen olarak bizler mutlaka almış olduğumuz eğitimi kentin gelişimine dâhil etmeliyiz. Bu bilinçle yola çıktık. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mızın marka değerini yükseltmek için sizlerin değerli fikirlerini, önerilerini almak istedik. Kentte değer yaratmış şirket sahipleri, işverenlerimiz ve STK temsilcilerimiz de bu doğrultuda bize önemli katkı sunacak. Antalya'nın tanıtımı için bütçemizi çok akıllıca kullanmak istiyoruz" dedi.

ÖNCELİK PLANLI, KURALLI VE KİMLİKLİ KENT

Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Durmuş Ali Arslan da, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yoğun bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Antalya'nın tanıtım çalışmalarında daha etkili bir yöntem belirlemek adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tanıtım bütçemizi ve maliyetlerimizi en uygun şekilde nasıl etkin kullanırız bunun yöntemlerini konuştuk. Alanında uzman, sektörün içinde yer alan isimleri bu sürece dâhil ederek, desteklerini almak istiyoruz. Bizim doğrularımız doğru olmayabilir, ihtiyaçlar farklı olabilir, göremediğimiz noktalar olabilir. Başkanımız Muhittin Böcek'in belirttiği gibi kurallı, planlı ve kimlikli kent sloganı üzerine odaklandık. Bunun yanında alternatif turizm, Antalya markasının tanıtımı, kent mimarisi ve tarım üzerine önemli görüşler aldık. Çalıştayımızın her bir aşamasını kayıt altına aldık ve bunları da yayınlayacağız. Çalıştaylarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek."a