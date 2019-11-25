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Büyükşehir, AŞT'nin harcamalarını araştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 6 milyon lira harcamasına karşılık 37 bin ve 14 bin liraya 2 çocuk oyunu sahnelenmesi üzerine geriye dönük mali harcamaların araştırılması amacıyla Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.

ANTALYA 25.11.2019, 10:22
Büyükşehir, AŞT'nin harcamalarını araştırıyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun (ABT) adı, 2015 yılının son günlerinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle Antalya Şehir Tiyatrosu'na (AŞT) dönüştürüldü. O dönem AŞT'nin başına da son yıllarda dizi ve sinema filmlerinde rol alan, belediye tiyatrosunun emektar ismi Mehmet Özgür getirildi. AŞT'nin yönetim kurulu ise Mehmet Özgür, Özgür'ün eşi Safinaz Özgür, kız kardeşi Hasibe Özgür, Tiyatro Müdürü Seyfi Albayrak ve Mustafa Doğan Ayhan'dan oluştu. AŞT'nin kurulmasının ardından 45 kişilik ekibin sayısı, saat ücretli ve hizmet alım yöntemiyle 77'ye çıktı.

3 YILDA 2 ÇOCUK OYUNU

AŞT'nin personel sayısının artmasıyla bütçesi artırıldı. AŞT, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yeni yetişkin oyunu ortaya koymadı. Üç yılda 2 çocuk oyununu sanatseverle buluşturan AŞT, bu iki oyunu da 51 bin liraya mal etti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir'de göreve gelen yeni yönetim, AŞT'nin durumunu masaya yatırdı. Yönetim, AŞT'nin 3 yılda toplam kesinleşen bütçesi 6 milyon lirayı aşmasına rağmen 51 bin lira bütçeli 2 çocuk oyunu sahnelediğini tespit edince, Tiyatro Şube Müdürü Seyfi Albayrak ve Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür görevden alındı. Belediye yönetimi, AŞT'nin harcamalarının detaylı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi.

MECLİS KARARIYLA YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla da 2015 yılının son günlerinde oluşturulan AŞT'nin yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklik, MHP ve AK Parti'nin karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, teşkilat ve çalışma yönetmeliğinde sadece iki maddede değişiklik yapıldığını söyledi. Tuncer, genel sanat yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili bir maddede değişiklik yapıldığını aktardı.

'ESKİ YÖNETMELİK BAŞKANIN YETKİSİNİ KISITLIYORDU'

Genel sanat yönetmeni olarak atanabilmek için kurum içinden seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl kesintisiz çalışma şartları öngörüldüğünü belirten Tuncer, “Bu madde, belediye başkanının yetkisini sınırlandırdığı gibi ulusal ve uluslararası sanatçılarla çalışma şansını ortadan kaldırıyordu. Çünkü atama tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl belediyede çalışma şartı aranıyordu. Bu maddede genel sanat yönetmeni devlet memurlarına atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan, tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olan kişiler arasından büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır şeklinde bir düzenleme yapıldı" dedi.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #AST #harcama #Antalya Şehir Tiyatrosu
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