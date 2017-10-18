Büyükşehir Antalya'da sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Varyantı, Atatürk Kültür Parkı, Serdengeçti Parkı, Eski Belediye Hizmet Binası çevresi, Karaalioğlu Parkı, Düden Parkı (kedi evi yanı), Kızıllı Katı Atık Tesisi noktalarına beslenme odakları ve su pınarları yerleştirdi.

Güneş enerjisiyle çalışıyor

Sokak hayvanlarının beslenmeleri yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için modern tekniklerden yararlanan Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan beslenme odaklarını faaliyete geçirdi. Enerjisini kendi üreten beslenme odaklarında köpek yaklaştığında mama ve su ünitelere otomatik olarak veriliyor. Yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle susuz kalan sokak hayvanları için belirtilen noktalarda su pınarları da bulunuyor.

Uyarı levhaları farkındalık oluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, yine hayvan haklarını ve çevreyi korumak amacıyla kentin belirli noktalarına uyarı levhaları yerleştirdi. Çocuk parkları ve ortak alanlarda gezdirilen hayvanların tasmasız gezdirilmemesi, dışkılarının toplanması gibi uyarıların yanı sıra, yol kenarlarına sürücülere yönelik de farkındalık oluşturmayı amaçlayan levhalar konuldu. “Sayın Sürücü Lütfen Sokak Hayvanlarını Gör ve Koru”, yazan levhalarla yola çıkan sokak hayvanlarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca amacıyla 5199 hayvanları koruma kanunları gereği sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve kötü davranışların cezaya tabii olduğu yine uyarı levhalarıyla vatandaşlara hatırlatılıyor.