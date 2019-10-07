Büyükşehir, Alanya Asmaca yolunun asfaltladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı daha önce genişletilen Obaalacami Mahallesi Grup Yolu ile Asmaca Mahallesi'ni birbirine bağlayan 5.5 km uzunluğundaki yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Şarampolleri ve su giderleri tamamlandıktan sonra asfaltlanan yol hizmete açıldı.

YOL GENİŞLEDİ VE KONFORU ARTTI

Daha önce iki aracın yan yana geçmesinin zor olduğu yolda yapılan genişletme çalışmalarından sonra trafik akışı da rahatlayacak. Asmaca sakinleri hem kendi mahallelerine hem de yaylaya daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebilecek.

MUHTAR DEMİR TEŞEKKÜR ETTİ

Asmaca Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, söz konusu yolun Özel İdare tarafından 1998 yılında açıldığını ancak çok dar ve sorunlu bir yol olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi iki yıl önce genişletme çalışması başlattı. Alt yapısı tamamlanan yolumuzun asfaltı da yapıldı. Şimdi mahallemize çok daha rahat ve konforlu yollardan gidiyoruz. Emeği geçen herkese ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.