Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın yaz aylarında Antalyalıların yoğun olarak kullandığı Feslikan, Saklıkent, Yarbaşçandır, Üçoluk ve Varsak Başpınar Yaylası’na düzenlediği ulaşım seferleri yoğun talep görüyor. Yaz aylarında şehir merkezindeki bunaltıcı sıcak ve nemli havadan kurtulmak isteyen vatandaşlar Torosların zirvelerine yakın yaylardaki mahallere çıkıyor. Kendi ulaşım araçları olmayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan otobüs hatlarıyla yayla keyfini yaşama imkanı buluyor. Bu kapsamda düzenlenen seferlerle bu yaz 19 bin 555 kişi yaylara ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 500 nolu Otogar- Saklıkent hattı 4943 kişi, 501 nolu Otogar Feslikan hattı 1881kişi, 515 nolu Otogar Üçoluk hattı 5130 kişi, 515A nolu Otogar Yarbaşçandır hattı 6939 kişi ve VY24 nolu Varsak Yaylası hattı 662 kişiyi taşıdı.