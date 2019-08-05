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Büyük vicdansızlık: Ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

Antalya'da bir parkta ayakları ve ağzı bağlanan sokak köpeği, 2 kişi tarafından kurtarıldı

ANTALYA 05.08.2019, 18:37 05.08.2019, 18:47 Enes Subaşı
Büyük vicdansızlık: Ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu
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OLAY, Muratpaşa ilçesi 12. Cadde üzerindeki parkta meydana geldi. Çocuk parkında ağzı ve ayakları bağlı köpeğin ağaca bağlı olduğunu gören Hanife Ünlüel ve Şerife Pür, hemen hayvanın yardımına koştu. İpleri kesip köpeği özgürlüğüne kavuşturan Hanife Ünlüel ve Şerife Pür, hayvana su içirmek istedi. Uzun süredir bağlı kaldığı anlaşılan köpeğin su içmekte güçlük çektiği görüldü. Köpek daha sonra uzaklaştı.
Köpeğin parkta uzun süre bu şekilde kalmış olabileceğini belirten Hanife Ünlüel, "Biz arkadaşımla fark ettiğimizde ağzından salya akıyordu. Hemen ipleri kesip kurtardık. Su içirmeye çalıştık. Ancak köpek yutkunamıyordu. Karnını doyurmak istedik ama hızla kaçıp uzaklaştı" diye konuştu.
 

#Antalya
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