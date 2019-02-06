Buse'yi arama çalışmalarına fırtına engeli

Kemer'de meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, fırtına nedeniyle ara verildi.

Buse'yi arama çalışmalarına fırtına engeli
banner404

KEMER'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenmesi sonucu Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılamadı. Buse'nin kaybolduğu Ağva Deresi ve denizde, dalgıçlar fırtına nedeniyle arama yapamadı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin debisi yükselirken, denizdeki arama girişimine de dalgalar engel oldu. Jandarma ekipleri ise dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevi yapmaya devam etti. Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükşehir Belediyesi Abdülhamit Han'ı anıyor
Büyükşehir Belediyesi Abdülhamit Han'ı anıyor
  1. ANTALYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472