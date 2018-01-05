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Bu yolu kullananlar dikkat! Akdeniz Bulvarı etap etap trafiğe kapatılıyor

Antalya Konyaaltı Sahil Yolu Konyaaltı Kent Meydanı Kavşağı ile Boğaçay Köprüsü arası kuzey ve güney şeridi trafiğe kapatıldı

Bu yolu kullananlar dikkat! Akdeniz Bulvarı etap etap trafiğe kapatılıyor

Antalya Konyaaltı Sahil Yolu Konyaaltı Kent Meydanı Kavşağı ile Boğaçay Köprüsü arası kuzey ve güney şeridi trafiğe kapatıldı

05 Ocak 2018 Cuma 12:07
Bu yolu kullananlar dikkat! Akdeniz Bulvarı etap etap trafiğe kapatılıyor
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'BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’ne uyguladığı çalışmalar sürüyor. ‘Konyaaltı Sahili Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi’ kapsamında sahil yolu olarak bilinen Akdeniz Bulvarı’nda Minicity- Sealife Otel arası güney şeridi, proje kapsamında yayalaştırılmak ve yeşil alana dönüştürülmek üzere trafiğe kapatılmıştır.

Kuzey ve Güney aksı kapatıldı
5 Ocak Cuma bugünden itibaren de Konyaaltı Kent Meydanı Kavşağı’ndaki Sealife Otel önünden Boğaçayı köprüsüne kadar olan kısım taşıt trafiğine kapatılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun hem kuzey hem de güney aksı trafiğe kapatılacak. Çalışmalar süresince alternatif güzergâh olarak Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’nin kullanılacağı belirtilerek, trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından uygulama aşamalarında vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları istendi. Konyaaltı Sahili 2018 yazında çağdaş ve özgün düzenlemesiyle hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Yarışma Projesi ile elde edilen, STK’ların yön verdiği dünya çapındaki Konyaaltı Sahil Projesi ile halkın öncelikli deniz kullanımı amaçlanıyor, proje içerisinde sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, su sporları, yeşil alanları, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme ve alışveriş alanları bulunuyor. Proje ile Beach Park’ın arka tarafındaki koruluk tamamen korunup, içerisinde yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılarak Antalyalılar tarafından daha çok kullanılması sağlanacak. Koruluk içindeki amfi tiyatro da aynı şekilde korunarak, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Projeyle engelli vatandaşların Konyaaltı Sahili’ne engelsiz ulaşımı mümkün olacak. Müze Meydanı’ndan başlayıp Boğaçayı’na kadar uzanan proje alanında engelli bireylerin rahatlıkla hareket edip, denize girebilecekleri alanlar tasarlandı.

Sahil boydan boya yeşillenecek
Proje ile bütüncül, çağdaş ve özgün şekilde yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili, mavi ve yeşilin eşsiz uyumunu temel alarak hak ettiği konuma gelecek. Proje öncesi alanda bulunan beton zeminler 97 bin 468 metrekarelik iken, yeni proje ile 67 bin 800 metrekareye indirilerek yaklaşık 30 bin metrekare beton alan, yeşil alana dönüştürülüyor. Proje alanında bulunan mevcut ağaçların tamamı korunarak, alana Akdeniz Bulvarı’nda 3 bin 234 adet, Beach Park ve Varyant’ta 1077 adet, Müze ve Olbia Meydanlarında 953 adet olmak üzere toplamda 5 bin 234 ağaç ilave ediliyor. Mevcut durumda 12 bin 600 metrekare olan kapalı alan projede metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak yeniden düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıTrafikBoğaçay Köprüsü
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