Bu kadarı fazla! Alanya'da havai fişek isyanı

TURİZM cenneti Alanya'da yaz aylarında artan eğlencelerin daimi misafiri havai fişek çevreye ve vatandaşlara zarar vermeye devam ediyor. Gece gündüz dinlemeden atılan havai fişekler özellikle gece saatlerinde çıkardıkları ses itibariyle kentte yaşayan yerli ve yabancıların tepkisine neden oluyor. İçerdiği ve çevreye yaydığı maddelerle insanlara, hayvanlara ve çevreye verdikleri zararlar nedeniyle kullanılması önerilmeyen havai fişeklerin bu zararlarının yanında yaydığı gürültü kirliliğAŞKANi kentte bulunan vatandaşları isyan etme noktasına getirdi.

KGK BAŞKANI DİM: BOMBA PATLIYOR SANDI

Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan gün geçtikçe abartılan havai fişek gösterilerini ele aldı. Bu gösterilerin belli izinlere tabi olması konusuna dikkat çeken Dim, paylaşımında Antalya Valisi Münir Karaoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketledi. Duayen gazeteci Dim yaptığı paylaşımda aynen şu ifadelere yer verdi: 'Alanya’da havai fişek olayını iyice abarttılar. Bu sabaha karşı saat 04.30 sularında peşpeşe patlamalarla yatağımdan fırladım. Uyku sersemi bombalar patlıyor sandım. Cikcilli/Oba istikametinden geliyordu ses. O saatte en az 20 kere patlatıldı. Yuh!'

'TURİZM ŞEHRİNE ZARAR VERİYOR'

Havai fişekli kutlamalardan rahatsız duyan çoğu Alanyalı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in yetkilileri göreve çağıran paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Alanya'nın çoğu mahallesinde aynı sorunun yaşandığını dile getiren vatandaşlar başta belediye olmak üzere yetkililerin bu konuya hassasiyet gösterip gerekli yasaklamaları getirmesini belirterek bu ilkelliğin turizm kenti Alanya'ya yakışmadığını söylediler.

İşte duayen gazeteci Dim'in paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

'Vallahi ben de eski hastane civarında oturuyorum aynı olayı yaşadım Başkanım. Bu kadar da olmaz artık. Yok mu Alanya ya sahip çıkacak yetkililer ne yaparlar.?'

'Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dışında ,dügunler başta olmak üzere bu ilkellige son verecek olan merci belediyedir. Yasaklanması gerekir'

'Bu doğaya karşı saygısızlık artık bitirmeli. Almanya’da çoğu şehirlerde yılbaşı özel havai fişekler yasaklamayı düşünüyor, özellikle zararlı tozlardan dolayı... burada artıyor.'

'BELLİ İZİNLERE TABİ OLMALI'