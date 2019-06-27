“Bu alanda internet, cep telefonu ve tablet kullanmak yasaktır” tabelalarını gören şok oldu

ULUSLARARASI Manavgat Motosiklet Festivali'nin 9'uncusu dün başladı. Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde belediyeye ait Boğaz Otel kamping tesislerinde düzenlenen festivale yurt içinden ve dışından yaklaşık 5 bin motosikletlinin katılması bekleniyor. Motosiklet tutkunları festival alanına gelerek kayıt yaptırıp çadırlarını kurmaya başladı. Katılımcıların günlük yaşamın stresinden uzaklaşmalarını sağlayacak olan festivalde çeşitli yarışmalar, partiler, konserler, tekne turları, motosiklet kortejleri gibi çok farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Teknoloji bağımlılığının ana tema olarak belirlendiği festivalde katılımcıların teknolojiden uzak durmaları, daha çok sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla 'teknolojik detoks alanı' oluşturuldu. Kitaplar, uyku için hamaklar, çeşitli oyun malzemelerini bulunduğu alanda, insanların birbirleriyle sohbet etmesi, sosyal ilişkilerini arttırması hedefleniyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festivalle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivalinin ülkede gerçekleşen en güzel ve büyük festival olduğunu anlatan Başkan Sözen, dün itibariyle girişlerin başladığını ve cuma gününe kadar süreceğini belirtti.



150 kulüpten 5 bin motor tutkunu

Başkan Sözen, festivale yurt içinden 150 civarında motosiklet kulübünün katıldığını belirterek, yurt dışından da 6-7 ülkeden katılımcıların olacağını anlattı. Motosiklet Festivalini düzenlemekle insanlara motosikletin tehlikeli olmadığını göstermek istediklerini kaydeden Başkan Sözen, "Amacımız, (motosiklet) tutkusunu ortaya çıkarabilmek, bu tutkunun tehlikeli bir tutku olmadığını, kurallarına göre bunu taşıdığınız taktirde son derece keyifli olduğunu, bir sportif aktivite olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama kaskımızla, kıyafetlerimizle, kurallara uyarak insanları tehlikeye sokmadan bunu devam ettirebildiğimiz taktirde, son derece güzel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri festivallerde her yıl değişik temaları işlediklerini söyleyen Sözen, "Buradaki amacımız farkındalık yaratabilmek. Toplumun duyarlı olması hassas konularda süreci sahiplenmesi anlamında biz de kendimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Onun için temalı etkinlikler olsun istiyoruz. Daha önce gençlik, çocuk tacizi, terör, kadına şiddet konularına değinmiştik. Bu festivalimizin konusunu da internet bağımlılığı olarak belirledik” dedi.



"İnternet sosyalleşmeyi engelliyor"

İnsanların teknolojiye tamamen bağımlı hale geldiğini kaydeden Sözen, "Mutlaka ki günlük hayatımızda, yaşamımızda, işlerimizde teknolojiyi kullanıyoruz ama bizi esir alması son derece sıkıntılı, ailevi, dostluk ilişkilerimize, toplumsal ilişkilerimize zarar verir noktaya gelmesi, çocuklarımızın belli ölçüde tamamen müptela hale gelmesi sıkıntılı, bunun önüne geçebilmek adına biz de kendimize düşeni yapalım istedik. Bağlan ama Bağımlı Olma başlığı ile 'Teknolojik detoks alanı' diye içinde bulunduğumuz alanı oluşturduk. İnsanlar sohbet etsin, paylaşsın istiyoruz. Toplum konuşmaktan imtina eder hale geldi. Toplum konuşursa, bir araya gelirse, birbirini dinlerse, birbirinin fikrine itibar ederse, saygı gösterirse olmamız gereken noktaya geleceğimize inanıyoruz. Bu yüzden çevrelediğimiz bu alanımızda her türlü teknolojik aletin kullanılmasını yasak ettik. Olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Teknolojik dinlenme alanı tabelasını gören festival konukları ise bu yılın temasına uymaya çalışsa da internet bağımlılığına yenik düşmekten kendilerini alamadı. Ana temaya ilişkin olarak oluşturulan alandaki “Bağımlı olmayın hayattan kopmayın”, “Telefonunu bırak insanlarla iletişim kur”, “Yeşile dokunabilirsiniz gigabayt gitmez”, “sanal değil gerçek”, “sosyal medyada gördüğünüz doğa ve ağaçlar burada”, “wireless yok, sohbet var”, “teknolojik dinlenme alanına gider”, “internete bağlan ama bağımlı olma”, “doğa telefon uygulamalarından daha renklidir”, “internete az gir, kitabı çok oku”, “teknolojiye değil hayata bağımlı ol”, “internetle değil yaşamla arkadaş ol”, “az bilgisayar çok spor, gelecek nesillere örnek ol!” pankartları büyük ilgi çekti. 30 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalin açılışında Cambaz ve Retrobüs grupları sahne aldı, partiler düzenlendi ve ay ışığında gitar dinletisi gerçekleştirildi. Festivalde bugün Duman, yarın Manga, cumartesi günü de Kargo grupları birer konser verecek.