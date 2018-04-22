bşb ye çifte ödül

TÜRKİYE'DE bir ilki gerçekleştirerek kurduğu 2 megawattlık güneş enerjisi santraliyle 39 sulama kooperatifine elektriği bedava veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralinin yanı sıra toplu sulama tesisleri, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak tarıma katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı bu destekler nedeniyle ödüle layık görüldü. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 'Altınbaşak' Tarım Şehirleri Yarışmasında 20 büyükşehir belediyesi 29 proje ile yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı desteklerle Antalya'yı bitkisel ve toplam üretimi ile milli ekonomiye en fazla katkısı olan il konumuna taşıyarak, 2 dalda birincilik ödülüne layık görüldü. Konya'da düzenlenen ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir aldı.

Yarışmada tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamalar ödüllendirildi. Yarışmaya katılan projelerde tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması gibi amaçlar aranırken, uygulanan projelerin ve örnek uygulamaların tanıtılması da sağlandı.