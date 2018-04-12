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BŞB ‘En’leri seçecek

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın en güzel balkonu ve bahçesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'na başvurular 27 Nisan'da sona erecek

BŞB ‘En’leri seçecek

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın en güzel balkonu ve bahçesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'na başvurular 27 Nisan'da sona erecek

12 Nisan 2018 Perşembe 23:05
BŞB ‘En’leri seçecek
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ANTALYA'DA en güzel bahçe ve balkon heyecanı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, sürdürülebilir, yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği 'En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'na başvurular devam ediyor. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan, en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi ve hobi bahçesi kategorilerinden oluşan yarışmanın başvuruları 27 Nisan tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne elden yapılacak.
TOPLAM 42 BİN LİRA ÖDÜL
3. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL ödül olmak üzere toplam 42 bin TL ödül dağıtılacak. 7-18 Mayıs tarihlerinde başvuruların değerlendirilmesinin ardından 5 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Ödül töreni 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya; Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (Antalya Çiçekçiler Odası), Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş de destek veriyor. Yarışma ile ilgili tüm bilgilere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiAntalya
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