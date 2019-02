Boşanmak istediği kocası, yatak odası görüntülerine sarıldı

ANTALYA'DA Funda Ilgaz (20), eşinden şiddet gördüğünü ve yatak odasında özel görüntülerinin gizlice çekilip tehdit edildiğini iddia ederek, "Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.

"YATAK ODAMIZDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYÜ..."

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde anne ve ağabeyi ile oturan Funda Ilgaz, eşi Ö.C.I'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda Ilgaz, eşiyle 16 yaşında sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyerek, "18 yaşına bastığımda resmi nikah kıydık. Evlenmeden 2 yıl boyunca da aynı evi paylaşarak, karı- koca hayatı yaşadık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir seferinde gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ayrıca, ölümle tehdit etti. Ben de sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip şikayetçi oldum. Eşim 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. O zaman karara uydu ve 3 ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda kavga çıktı. Bana ağza alınmayacak küfürler etti. Beni darbetti. Ayrılmak istediğimi söyledim. O zaman da sürekli ailemi öldürmekle, şantajla, hatta yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.

"GEREKEN YERLERİN SESİMİ DUYMASINI İSTİYORUM"

Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i önce darbedip, sonrasında bıçakladığını iddia eden Funda Ilgaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eşimin bana ve aileme yaptığı tüm tehditler ispatlı. Polise çok gittim. Şikayetçi oldum. Ama buna yönelik hiçbir şey yapılmadı. Ondan bir türlü kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. 6 kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma aldık ama onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum. Yardım istiyorum."

"BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI"

Eşinin bir seferinde kendisini kesmekle tehdit ettiğini belirten Funda Ilgaz, Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Beni öldürmekle tehdit etti. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim, şikayetçi olmadım. Zaten şikayetçi olsaydım da boşa çıkacağını biliyordum. Çünkü babasının ve ailesinin her yerde tanıdıkları varmış. Bunlarla beni hep susturdu. Ben de korktum. Annem ve babam ayrı olduğu için zaten kopuk bir aileyiz. Kopuk aile olmamızdan da cesaret aldı. Annem ve babamın bana sahip çıkmayacağını düşündü diye konuştu.

"HER SEFERİNDE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIM"

Adli makamlara çok şikayet ettiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini ileri süren Funda Ilgaz, şöyle dedi: "Her şikayetimin üstü kapatıldı. Ben de her seferinde eşime geri dönmek zorunda kaldım. Artık geri dönmek istemiyorum. Ondan kurtulamıyorum. Şimdi boşanma davası açacağım. Aslında boşanma davası açmaya da korkuyorum. Eğer araya birilerini sokarsa boşanamayabilirim. Çünkü sürekli tanıdıklarının olduğunu söyleyerek beni korkutuyor."

"BU KADAR ADALETSİZLİK OLMAZ"

Funda Ilgaz'ın ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını söyleyerek, "Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. 4-5 gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla darbetti. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamı evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Ama hiç ceza almadı. BİMER'e, CİMER'e her yere yazdık ama sonuç alamadık. Artık adaleti adliye dışında arıyoruz. Ben 3 yerimden bıçaklanmışım. Bunu karakola, savcıya söyleyemeyeceksem, kimden yardım alacağım Hiçbir yaptırım kararı, tedbir kararı uygulanmadı. Verilen tek şey denetimli serbestlik. Ben hastaneden taburcu olamadan, o benden önce serbest kaldı. Bu kadar adaletsizlik olmaz" diye konuştu.