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Boşandılar ama vazgeçmediler

Antalya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan çiftin bir süre önce boşandıkları ancak beraber hırsızlık yapmaya devam ettikleri öğrenildi

Boşandılar ama vazgeçmediler

Antalya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan çiftin bir süre önce boşandıkları ancak beraber hırsızlık yapmaya devam ettikleri öğrenildi

17 Mart 2018 Cumartesi 17:14
Boşandılar ama vazgeçmediler
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ANTALYA'DA güven timleri, pazarda şüphe üzerine takibe aldığı biri kadın 2 kişiyi, bir kadının içinde 20 lira bulunan çantasını çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.Ö. ve O.G.'nin bir süre önce boşandıkları ancak birlikte hırsızlık yapmaya devam ettikleri belirlendi.

Antalya'da özellikle halkın yoğun olduğu pazaryeri ve alışveriş merkezlerinde, simitçi, temizlik işçisi, su satıcısı gibi davranarak suç ve suçlularla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Kepez ilçesi kapalı pazarında şüphe üzerine S.Ö. ve O.G.'yi takibe aldı. Peşindeki polis ekiplerinden habersiz, S.Ö. ve O.G., alışveriş yapan kadın müşterilerden B.K.'nin içinde 20 lira bulunan çantasını çaldı. Durumu fark eden güven timleri, S.Ö. ve O.G. gözaltına aldı. B.K.'nin çantası teslim edilirken, şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü. GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgularında benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunan S.Ö. ve O.G.'nin bir süre önce boşandıkları ancak birlikte hırsızlık yapmayı sürdürdükleri belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 17.03.2018 17:51
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBOŞANDILARHırsızlıkDolandırıcılık
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