Boğaçayı Projesi su tutmaya başladı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel’in projeleri arasında yer alan, Türkiye’nin en büyük projelerinden Boğaçayı Projesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Taşkın önlemeye yönelik alt yapı çalışmaları ile start alan Antalya’nın en çevreci projesinde, deniz suyunun içeri alınmasıyla ilgili çalışmalar ikinci köprüye ulaştı. Su tutmaya başlayan proje kapsamında bugüne kadar 50 kilometre fore kazık imal edildi. Proje kapsamında yaklaşık 130 dönümlük alanda 300 bin metreküp kazı çalışması yapıldı. Zemin deniz seviyesinden eksi 2.50 kotuna indirildi. 100’ün üzerinde personel, 3 fore kazık makinası, 8 ekskavatör, 2 çakıcı, 14 kamyon ile titiz bir çalışma yürütüyor.

Antalya’ya yeni yaşam alanı

Antalya’ya çok önemli bir marka değeri sağlayacak olan Boğaçayı Projesi’nin ilk etabı mevcut yeraltı suyunun ortaya çıkardığı görüntü ile daha şimdiden göz zevkine hitap etmeye başladı. Proje öncesi bataklık görünümünde, çöp ve otlarla kaplı olan Boğaçayı’nın su kaplı görüntüsü görsel bir güzellik sunuyor.

Kartpostalları süsleyecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projeyle Boğaçayı’nın, afet riskini önlemeye yönelik altyapı çalışmasıyla birlikte, turizm cazibesini de sağlayacak bir yaşam alanına dönüşeceğini belirterek, “Projenin birinci etabında deniz yaklaşık 750 metre içeri almak suretiyle kanal içinde bir su görünümü sağlıyoruz. Boğaçayını bambaşka bir görümüne kavuşturacak peyzaj ve rekreasyon çalışmaları da yakında başlayacak ve alt yapı çalışmaları ile birlikte eş zamanlı ilerleyecek. Çalışmalar tamamlandığında eskiden bataklık görünümündeki Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek hale gelecek. Boğaçayı’nı, Antalyalıların spor ve yürüyüş imkanı bulabileceği, günün yorgunluğunu ve stresini atabileceği bir dinlenme alanı, bir peyzaj projesi olarak kente kazandırıyoruz” diye konuştu.

10 bin kişiye iş sağlayacak

Etap etap hayata geçirilecek Boğaçayı Projesi'nde yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, kanal dışında 470 kapasiteli yat limanı, restoranlar ve sinema stüdyoları, temalı park yer alacak. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak dev proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Antalya zenginleşirken, marka değeri de artacak. Konyaaltı Sahil Projesi ile birlikte Boğaçayı Antalya’nın çekim merkezi olacak.

Çevreci proje

Her türlü afet ve altyapı riskine karşı önlem alınacak projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek. Antalya'nın 30 senedir en önemli kanayan yaralarından Boğaçayı üzerindeki taş ve kum ocakları sorunu da tarih olacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 13:49