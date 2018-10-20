Boğaçayı'na Yörük Köyü

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Yörükler Derneği üyelerini ziyaret ederek birlikte kahvaltı yaptı. Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kocabaş ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Türel yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün önemine değindi. Yörük kültürüne sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Türel; “Milli ve manevi değerler bir devletin bir toplumun çimentosudur. Geleneğimize göreneğimize sahip çıkacağız. Yörük kültürü Türk toplumunun mayasıdır. Çimentosudur. Antalya da Uluslararası Yörük festivalini başlattık. 25 yıldır devam eden ulusal etkinliği uluslararası boyuta taşıdık. Biz uluslararası Yörük festivali başlatacağımızda Antalya’da bir kesim bana gericilik, yobazlık yapıyor iftirası attı. Biz yaptığımız işten eminiz. Birileri içki festivalleri yapıp çağdaşlık, modernlikten bahsediyorsa, bizim yaptığımız Yörük festivaline yobazlık diyorsa kimse kusura bakmasın önce karşısında Menderes Türel’i görür. Eğer bira festivali yapmak çağdaşlıksa batsın sizin çağdaşlığınız. Yörük festivali yapmak gericilikse yaşasın benim gericiliğim” dedi.

Boğaçayı’nda Yörük Köyü

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toroslarda tüten dumanlar sönmeyecek” sözünü hatırlatan Başkan Türel, ‘Yörük Köyü’ yapacaklarının müjdesini verdi. Yörük Köyü ile Yörük hayatının olduğu gibi yansıtılacağını belirten Başkan Türel, “Üniversitemizle işbirliği halindeyiz. Geçmişte o köylerde Yörüklerimiz nasıl yaşıyorsa o yaşamı orada adeta canlandıracağız. Aynı giysi, kıl çadır, gözleme, yayık ayranı. Bütün dünyaya da tanıtacağız. Yörük Köyü için Düzlerçamı'nda bir alan tahsis etmiştik. Ancak bazı sorunlar nedeniyle oradan vazgeçtik. Şimdi ilk kez açıklıyorum. Yeni adresimiz Boğaçayı Projemiz kapsamında. Hemen dağın eteklerindeki orman alanın içerisinde doğayı koruyan kendi Türk kültürünü yaşatan bir alanda olacak. Neden Boğaçayı? Çünkü muhteşem bir proje. Nehir boyunca rekreasyon ve peyzaj yapıyoruz. Dağın arkasına dönerek o bölgede de dünyanın en büyük sanatçılarının geldiği en önemli filmlerin çekildiği film stüdyoları planlıyoruz. Safari park, hayvanat bahçesi planlıyoruz. Boğaçay’ın Hacısekiler tarafına doğru olan ormanlık kısmında dağların eteklerinde suyun akıp gittiği bir Yörük köyü düşünün. Oraya gelen milyonlarca insan, film stüdyolarını, temalı parkları, safari parkları gezerken Yörük köyünde de özümüzü, kültürümüzü görebilme şansına sahip olacak” dedi.

"Benim için önce Antalya"

Evrenseki’de Yörük Müzesi’ni herkesin görmesi gerektiğine işaret eden Başkan Türel, “Biz Evrenseki’de Yörük Müzesi hizmete açtık. Kendi değerlerimizi gelecek nesillere taşımak için oraları çocuklarımıza gençlerimize göstermeliyiz. Biz gece gündüz bu memlekete hizmet etmek için çalışıyoruz. Biz olmayınca bu hizmetlerin olmadığını Antalya’da gördük. Milletin ne ile uğraştığını gördük. Lay lay lom belediyeciliği yapıldı. 11 kavşak yaptık. 11 km raylı yaptık. Geldik 27 kavşak bitti 35’e tamamlıyoruz. Biz olmasaydık yine olmazdı. 18 km raylı sistem ekledik. 25 km Varsak’tan Antalya’nın raylı sistem hattına ekliyoruz. Varsak-Otogar güzergahında yılbaşından önce treni yürütmek için hedefimiz var. Vagonlarımız yılbaşında ya da Ocak ayında en geç Varsak’a kadar, Otogara kadar çalışıyor olacak ve sisteme bağlayacağız. Şimdi önümüzde Metro var. Antalya’ya bunlar yakışır. Verdiği her sözü yerine getiren bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Benim için önce Antalya” dedi.

